Tico Daniel Johanning se codeará con la élite en su debut en maratón

El atleta costarricense Daniel Johanning recibió muy buenas noticias previo a su debut en la distancia del maratón.

El tico participará en la Maratón de Houston, Estados Unidos este domingo 11 de enero y lo más destacado es que formará parte de la categoría élite, es decir, correrá codo a codo con los mejores representantes del mundo.

“Tener esta oportunidad es una motivación enorme, Houston es una carrera que todos los años trae atletas de altísimo nivel de diferentes partes del mundo y este año no va a ser la excepción, estoy muy emocionado de compartir con ellos los momentos previos y posteriores a la carrera. Lo otro importante es que a los atletas élite se les permite colocar hidratación personalizada cada 5 kilómetros, entonces eso me va a ayudar mucho a poder cumplir con el protocolo de hidratación”, detalló el fondista en un comunicado.

Johanning cuenta con experiencia previa en Houston, ciudad donde ya ha disputado dos medias maratones en 2019 y 2022, lo que le permitió familiarizarse con el recorrido y las condiciones climáticas que tendrá el próximo domingo.

“La carrera es muy plana, Houston está prácticamente al nivel del mar y esto favorece mucho en pruebas de larga distancia. El clima en esta época suele ser bastante frío, pero esas experiencias previas que tuve me han ayudado a tener la mejor preparación posible”, agregó.

Al tratarse de su primera experiencia en maratón, Daniel no se ha planteado un tiempo específico, pues, su enfoque va más en terminar la competencia con buenas sensaciones y aprovechar la oportunidad de competir junto a la élite.

“Evidentemente, el primer objetivo será terminar la carrera y tener una marca oficial en la distancia con la cual poder trabajar en futuras competencias y esperando que sea una buena marca y el otro objetivo es poder tener buenas sensaciones a lo largo del recorrido y poder llegar bien a la meta”, concluyó.



