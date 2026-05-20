Tica Lucía Zavaleta competirá en el Circuito Mundial de Tenis de Mesa en Francia

La jugadora de tenis de mesa Lucía Zavaleta Ovares competirá esta semana en el WTT Feeder Series Hennebont Contender 2026, una de las paradas del Circuito Mundial.

El torneo se disputa desde este miércoles y finaliza el 24 de mayo en Francia.

Para la competencia individual, la atleta nacional fue ubicada en el Grupo 6 junto a Hardee Patel, de India; Anais Salpín, de Francia; y Emiko Taguchi, de Japón.

Zavaleta, vecina de San Nicolás de Taras, en Cartago, buscará avanzar en una de las competencias internacionales más importantes de su temporada.

Además, la costarricense también verá acción en la modalidad de dobles femenino.

En esta prueba hará pareja con una compañera de su club en Francia, el Hennebont Ping Center.

La participación de Zavaleta forma parte del proceso competitivo internacional que desarrolla actualmente en Europa.



