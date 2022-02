Tica Ligia Madrigal se congela en ascenso al Aconcagua

La montañista costarricense Ligia Madrigal se congeló en el ascenso al Aconcagua, la montaña más alta del continente a 6.961 metros sobre el nivel del mar.

A 400 metros de la cumbre, la tica tuvo que ser evacuada de la zona en helicóptero de emergencia, por congelaciones.

Madrigal conversó esta mañana con Teletica.com y dijo estar "un poco asustada y tratando de asimilar todo", mientras esperaba un doctor especialista que la iba a evaluar.

La montañista también escribió una publicación en sus redes sociales en la que explicó que "ningún atleta de un país tropical puede realmente imaginar lo que esto significa".



Añadió que salió positiva y fuerte a atacar cumbre, pero se percató que la ropa que llevaba no era suficiente.

"Sentí un frío terrible que además iba socavando mi energía, pensé, tal vez por la subida entraría en calor, pero no fue así, sino más bien fue empeorando hasta el punto que ya no sentía mis piernas, mis brazos, mi cara, no podía dejar de temblar y no podía pensar claramente". "El día anterior había muerto un ruso y yo solo podía pensar, no quiero ser 'el ruso' de esta expedición" citó.

Contó que colapsó y requirió la ayuda de un doctor suizo que iba detrás de ella. "Rápidamente me analizó, sacó su súper jacket de plumas, me la puso y le dijo al guía, ella debe volver al campamento, decisión que con la poca lucidez que me quedaba aprobé a 6.600 metros sobre el nivel del mar, tan cerca pero tan lejos".

Su mensaje lo termina con un sentido: "No hubo cumbre, pero si que hubo aprendizaje".

Ligia se prepara para convertirse en la primera costarricense en conquistar el Everest.