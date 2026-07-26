Tica Lia Díaz avanza a los octavos de final del US Open de Longboard en California

La surfista costarricense Lia Díaz continúa escribiendo páginas doradas para el deporte nacional al clasificar a los octavos de final del US Open, que se disputa en Huntington Beach, California, correspondiente a la primera fecha del Tour Mundial de Longboard de la World Surf League (WSL).

La oriunda de Playa Negra, Santa Cruz, tuvo un complicado inicio de competencia al no conseguir los puntos necesarios para avanzar de forma directa desde la primera ronda, lo que la obligó a disputar la fase de eliminación.

Sin embargo, la costarricense mostró su mejor versión cuando más lo necesitaba y derrotó a Sive Jarrard, de Samoa Americana, para asegurar su boleto entre las 16 mejores del certamen.

Durante la serie, Lia Díaz surfeó siete olas y construyó una combinación de 6.50 y 5.33 puntos, para un total de 11.83, suficiente para imponerse y mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.

Con este resultado, la nacional enfrentará en los octavos de final a la estadounidense Rachael Tilly, una de las competidoras más experimentadas del circuito.

Además del avance deportivo, la victoria representa un hito para el surf costarricense, ya que se trata del primer triunfo de una surfista nacional en la historia del Tour Mundial de Longboard de la WSL, en lo que también marca el debut histórico de una costarricense en esta prestigiosa división internacional.



