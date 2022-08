Tica Brisa Hennessy hace historia al clasificar a la final del Tour Mundial

Brisa Hennessy sigue haciendo historia para el surfing costarricense y es que este viernes consiguió un hecho sin precedentes para cualquier hispanohablante en el Tour Mundial de la WSL.

Hennessy logró meterse al Gran Final del Tour Mundial, es decir, entre las cinco mejores del mundo y podrá pelear por el título mundial en esta temporada.

Como parte de los cuartos de final del Tahití Pro, la tica se impuso en un tremendo duelo ante la estadounidense Lakey Peterson, número seis del mundo, para meterse entre las cinco mejores del mundo.

Peterson era la única que podía sacar a la costarricense según el ranking.

La tica al final terminó con una puntuación de 10.10 sobre 8.14 de la estadounidense que recortó justo en los segundos finales.

“Gracias a todos en Costa Rica me siento muy honrada de representarlos a todos ustedes y les tengo mucho amor y cariño, muchas gracias y pura vida”, mencionó en breves palabras a la transmisión internacional.

