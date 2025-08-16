Tica brilla en voleibol de los Panamericanos Junior

La limonense Rashanny Solano Smith, líbero de la Universidad de St. John’s en la División I de la NCAA, ganó tres premios individuales en el voleibol sala femenino de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Nacida en 2005 y formada en el Atlántico, Solano compitió con el Limon Volleyball Club y, como parte de las selecciones nacionales, se ha acostumbrado a ser el centro de atención.

En Asunción 2025, fue reconocida como Mejor Defensa, Mejor Receptora y Mejor Líbero del certamen.

Con la Selección Nacional, fue nombrada Mejor Líbero en la Copa Panamericana U-19 de Tulsa 2022 y, en la Copa U-21 Pan American Cup 2025 realizada en Alajuela, repitió el galardón tras promediar 6.85 digs por set en 9 sets, contribuyendo al bronce obtenido por Costa Rica.

Antes de dar el salto a St. John’s, fue seleccionada como Mejor Líbero y Mejor Defensora en la Primera División de Costa Rica en 2021.

Ya en Estados Unidos, como parte de La Tormenta Roja, juega con la camiseta número 9 y, en dos años, se ha consolidado como pieza fundamental del equipo universitario del estado de Nueva York, que compite en la Conferencia Big East.