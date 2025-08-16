EN VIVO

de HS

Otros deportes

Tica brilla en voleibol de los Panamericanos Junior

La limonense Rashanny Solano Smith también juega como líbero en la Universidad de St. John’s en la División I de la NCAA.

Rashanny Solano Smith. CON
Rashanny Solano Smith. CON
Por Adrián Fallas |16 de agosto de 2025, 7:11 AM

La limonense Rashanny Solano Smith, líbero de la Universidad de St. John’s en la División I de la NCAA, ganó tres premios individuales en el voleibol sala femenino de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Nacida en 2005 y formada en el Atlántico, Solano compitió con el Limon Volleyball Club y, como parte de las selecciones nacionales, se ha acostumbrado a ser el centro de atención.

En Asunción 2025, fue reconocida como Mejor Defensa, Mejor Receptora y Mejor Líbero del certamen.

Con la Selección Nacional, fue nombrada Mejor Líbero en la Copa Panamericana U-19 de Tulsa 2022 y, en la Copa U-21 Pan American Cup 2025 realizada en Alajuela, repitió el galardón tras promediar 6.85 digs por set en 9 sets, contribuyendo al bronce obtenido por Costa Rica.

Antes de dar el salto a St. John’s, fue seleccionada como Mejor Líbero y Mejor Defensora en la Primera División de Costa Rica en 2021.

Ya en Estados Unidos, como parte de La Tormenta Roja, juega con la camiseta número 9 y, en dos años, se ha consolidado como pieza fundamental del equipo universitario del estado de Nueva York, que compite en la Conferencia Big East.

SpotifyTeleticacom

Tags
Más notas