The Undertaker se despide tras 30 años en la lucha libre

El popular The Undertaker dijo adiós este domingo a los cuadrilateros después de tres décadas como estrella de la World Wrestling Entertainment (WWE), la principal empresa de espectáculos de lucha libre del mundo.

"Mi hora ha llegado para dejar al Undertaker descansar en paz", dijo el luchador en el momento culminante de su ceremonia de despedida durante la serie Survivors, la misma en la que debutó en 1990.

"My time has come to let The @undertaker Rest In Peace."#ThankYouTaker #FarewellTaker #SurvivorSeries pic.twitter.com/vIZShTdwmi