The Pacific Race 2026 reunirá a 1.500 ciclistas en las rutas de Guanacaste

Un total de 1.500 ciclistas formarán parte de The Pacific Race 2026, una competencia que ya agotó sus inscripciones y que se perfila como uno de los eventos más atractivos del ciclismo en el país.

La prueba se disputará el viernes 1 y sábado 2 de mayo en Guanacaste, con rutas que combinan exigencia física y contacto directo con la naturaleza.

Los recorridos incluyen distancias de 100 km, 90 km y 60 km, diseñadas para distintos niveles de experiencia.

Durante la competencia, los participantes atravesarán comunidades como San Francisco de Santa Cruz, La Florida, San Juanillo y Flamingo, además de bordear playas como Lagarto, Pargos, Avellanas y Tamarindo.

El trayecto incorpora senderos, caminos rurales y trillos que forman parte de la historia de la región, ofreciendo una experiencia distinta dentro del ciclismo.

“Es mucho más que una carrera, es una experiencia que conecta a los participantes con la naturaleza, el deporte y la cultura de Guanacaste”, indicó el organizador Gregory Brenes.

Además de la competencia, el evento incluirá un festival deportivo y familiar, con música en vivo, actividades recreativas y una zona gastronómica.



