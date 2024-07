Tenista tico busca participar en torneo en Portugal

El orgullo de representar a Costa Rica en un torneo internacional de tenis hace que Justo Marín practique este deporte, prácticamente, día y noche.



Marín fue convocado por la Federación Costarricense de Tenis (FCT) para el Mundial de Tenis Máster en Lisboa y Oeiras, Portugal, pero el llamado viene cargado de retos, pues debe pagarse todos los gastos de su propio bolsillo.



“Ha sido realmente complicado, pero cuando a uno le cuestan las cosas, saben mejor, tengo que hacer mención de personas que me han ayudado en el proceso y han puesto un granito de arena para hacer realizad ese sueño de ir al mundial”; comentó Marín.

Y agregó: "Hay que costearse muchas cosas, uniformes, hospedaje, alimentación, encordados, instrumentos a utilizar, comprarse raquetas, cuerdas, todo va por cuenta de uno; cabe mencionar la ayuda de la empresa privada, también tengo alumnos y alumnas que con cariño me han regalado $50, $70 o $100 para ir al Mundial y Rolando Arroyo que me apoyó con el tiquete para llegar España; y me encargo de llegar a Portugal, si no es por la gente que está alrededor mío, sería imposible, Es una experiencia que hay que vivirla".