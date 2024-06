Tencio tras no clasificar a París 2024: "Aunque me pisoteen sigo valiendo lo mismo como persona"

El atleta costarricense Kenneth Tencio no estará en los Juegos Olímpicos París 2024.

Tencio publicó un video en sus redes sociales en el que cuenta cómo han sido sus últimos tres años como empresario de su centro de entrenamiento y también le respondió a quienes lo han criticado.

"Los últimos tres años hice todo lo que pude para mejorar, tomé riesgos que comprometieron mi carrera, saqué un préstamo millonario y construí un sueño con la ayuda de BAC y Materiales Villa", comentó Tencio.



"¿Qué van a decir? No lo sé, pero lo que sé es: En este perfil está prohibido rendirse", agregó el tico.

El atleta de BMX Freestyle ganó un diploma olímpico en Tokio 2021 y afirmó que ha recibido todo tipo de mensajes en sus redes.

"He recibido todo tipo de mensajes, me he enfocado en los positivos, por otro lado, he leído los que no son tan buenos, aunque me pisoteen y que me machaquen, yo como persona sigo valiendo lo mismo, voy a seguir haciendo lo mismo, sigo enfocado en seguir adelante, la misión continúa. Duele, duele muchísimo y yo deseo seguir adelante y usarlo a mi favor", concluyó.