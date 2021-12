Tencio supera el susto de su vida para cerrar el año como un campeón

Kennenth Tencio es fiel reflejo de lucha por sus sueños. Vive con felicidad los últimos días del 2021 y en entrevista con Teletica.com reveló un momento complicado que pasó luego de los Juegos Olímpicos, pero que le sirvió de empujón para convertirse en el nuevo campeón Panamericano de BMX Freestyle.

Tencio pasó por un momento en el que tenía el deseo de revancha deportiva, pero también un quebranto de salud.



Primero repasamos sus vivencias luego de Tokio 2020 en el que vivió tres diferentes situaciones.



​"La sensación que pude haber ganado la medalla me dejó un poco insatisfecho, tuve un evento en España, quería ganarlo, pero tuve un desperfecto en un truco y en la bicicleta. Posteriormente, quería ir a competir en Estados Unidos, pero tenía que hacer una cuarentena en Costa Rica", afirma el atleta.

Posteriormente, Tencio cuenta que sufrió un quebranto de salud que lo asustó bastante.



"Me enfermé, me dio un vértigo que me tuvo muy asustado, no sabía qué estaba pasando. En un momento pensé que iba a ser el fin de mi carrera porque mucha gente dice que cuando se tiene vértigo es difícil que se quite y en mi deporte es algo que no se puede tener", contó Kenneth.



El atleta confiesa que se dio unos días de descanso, con ayuda del Comité Olímpico Nacional se realizó un TAC



"Al final tenía una sinusitis, inicié el proceso de medicación y volví a los entrenos. Creí que no iba a poder seguir en el deporte, pero hacer estos eventos me ilusionó mucho", añadió.



Kenneth cierra este año nada más y nada menos que como campeón Panamericano en Perú. Luego de superar todo lo anterior, el nacional sueño con un 2022 lleno de éxito, pues es el inicio para los Juegos Olímpicos de París 2024.