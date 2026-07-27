Taekwondo tico sigue cosechando medallas en Santo Domingo: Neshy Lee Lindo se deja el segundo oro

El taekwondo costarricense sigue dando muy buenas noticias a nivel internacional.

La taekwondista Neshy Lindo volvió a hacer historia al conquistar la medalla de oro en la categoría -57 kg de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, convirtiéndose en bicampeona consecutiva de la justa regional tras revalidar el título obtenido en la edición anterior.

Esta es la segunda medalla de oro que conquista este deporte en Santo Domingo 2026 tras la obtenida el fin de semana por Jaycee Bassett en -46 kg.



Lindo superó en una intensa final a la cubana Tamara Robles, atleta con experiencia olímpica, a quien derrotó 2-1 en asaltos.

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Según narró el Comité Olímpico Nacional, el combate inició con ventaja para la representante de Cuba, quien se adjudicó el primer asalto por 6-4. Sin embargo, Lindo ajustó su planteamiento táctico y respondió con autoridad al imponerse 6-5 en el segundo episodio para igualar el marcador.





Con el título en juego, la nacional mostró su mejor versión en el tercer asalto. Dominó las acciones con ataques efectivos y una sólida administración del combate para llevarse el parcial 12-5, y así lograr la victoria por 2-1 y confirmando una nueva corona regional.



Este resultado consolida a Neshy Lindo como una de las principales figuras del taekwondo centroamericano y del Caribe.