Taekwondistas ticos tendrán capacitación de lujo

La Federación Costarricense de Taekwondo organiza el primer Mundotaewondo Camp que se realiza en Centroamérica, los días 6, 7 y 8 de febrero.

Este es un evento de capacitación y entrenamiento en las categorías: pre cadetes, cadetes, junior y senior.



Los entrenadores que estarán a cargo de este evento son el serbio Dragan Jovic y el mexicano Salvador Allende.



La Federación comunicó que Jovic tiene mucho recorrido como entrenador y fue atleta de alto rendimiento, llegando a participar en cuatro campeonatos mundiales entre 1991 y 1997.

Además, ha entrenado campeonas olímpicas y mundiales. El serbio ha sido declarado tres veces mejor entrenador del mundo MVP de World Taekwondo.



Por su parte, en el caso de Allende, es considerado como un revolucionario en la enseñanza del Taekwondo en edades tempranas, teniendo mucho éxito en Los Ángeles California y en San Luis Potosí, México.



Las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones de la Federación Costarricense de Taekwondo en Pavas y en el Gimnasio del Norte en Moravia.

