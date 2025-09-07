Taekwondista tica Jaycee Bassett se corona en Perú y es número uno en el ranquin americano

La costarricense Jaycee Bassett se coronó campeona en la Copa Presidente de taekwondo, realizada en Perú.

La victoria le permitió a la nacional alcanzar el primer lugar en el ranquin americano y ubicarse tercera en el erscalafón mundial.

En su camino a la medalla de oro, Bassett disputó cuatro combates y no perdió un solo round.

En cuartos de final, derrotó a una representante de Canadá por la vía del nocaut en apenas 14 segundos.

La taekwondista ya sabe lo que es destacar en la élite: en 2024 fue subcampeona mundial en el World Taekwondo Junior Championship en Corea del Sur.

El resto del contingente costarricense también mostró un gran nivel.

Laura Sancho avanzó dos rondas. Julián Web y Juan José Soto Arrieta cayeron ante los eventuales campeones de sus llaves y Josué Arias dio pelea en su zona.