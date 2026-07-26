Taekwondista Jaycee Bassett consigue el primer oro de Costa Rica en Santo Domingo

La delegación de Costa Rica celebró una brillante actuación en el taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, gracias a las sobresalientes presentaciones de Jaycee Bassett y Laura Sancho, quienes aportaron una medalla de oro y otra de bronce, respectivamente.

La gran protagonista de la jornada fue Jaycee Bassett, quien confirmó su condición de una de las principales figuras emergentes del taekwondo continental al proclamarse campeona en la categoría femenina de -46 kilogramos.

En la final, la costarricense derrotó con autoridad 2-0 a la mexicana Fernanda Hernández, imponiendo su estrategia desde el inicio del combate. El primer asalto finalizó empatado 7-7, pero Bassett se adjudicó el parcial por criterio de desempate. En el segundo episodio elevó su nivel y dominó ampliamente a su rival con un contundente 10-2, resultado que le permitió asegurar el título sin necesidad de disputar un tercer asalto.

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Por su parte, Laura Sancho también dejó en alto el nombre del país al conquistar la medalla de bronce, tras vencer 2-1 en asaltos a la nicaragüense Erika Narváez.

El combate fue muy disputado desde el comienzo. El primer asalto terminó igualado 7-7, pero la costarricense se llevó el parcial por criterio de superioridad. Narváez respondió en el segundo episodio con una victoria de 10-4, forzando la definición en un tercer asalto.

Laura Sancho, taekwondo

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En el episodio decisivo, Sancho mostró mayor inteligencia táctica, neutralizó los ataques de su rival y se impuso

3-0

, asegurando así la

medalla de bronce

para la representación costarricense.

Con estos resultados, el taekwondo costarricense continúa sumando éxitos en Santo Domingo 2026, reafirmando el crecimiento y la competitividad de sus atletas en el ámbito regional.







