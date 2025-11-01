El surf nocturno está de regreso en Playa Hermosa, Jacó. El Surf Nights, que es un espectáculo que combina deporte y música frente al mar, será el 16 de noviembre.



El evento tendrá iluminación artificial y cuenta con la participación de surfistas nacionales e internacionales, tanto en categoría masculina como en femenina.

“Surf Nights nació como un evento dentro del hotel y hoy es una tradición que pertenece a todos. Pocos lugares en el mundo hacen posible surfear de noche, Costa Rica es uno de ellos,” explicó Sophía Ramírez, directora de marketing del hotel Terraza del Pacífico.

Esta actividad, se realiza cada mes y medio, dejando siempre imágenes espectaculares.



La narración de esta actividad estará a cargo de Freddy "Salsiboy" Camacho, la voz del surf nacional.



En ediciones anteriores participaron atletas como Jair Pérez, Darshan Antequera, Erika Berra y los internacionales como: Kian Martin y Luke Carboni.

