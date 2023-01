Sueño de Ligia Madrigal de conquistar el Everest ya tiene fecha

"En realidad me cuesta creerlo, el 31 de diciembre descansé y me desconecté de todas las cosas y cuando volví a San José y me di cuenta de que el momento es ya", comentó Madrigal a Teletica.com.

"Aún no tengo el 100% del presupuesto, es un poco irreal, me siento lista, en el momento físico y mentalmente. Me he preparado para estar ahí", añadió.