STEM Racing Costa Rica: Una oportunidad para conocer la Fórmula Uno
Este proyecto es promovido a nivel global por la Fórmula 1 y activo en más de 65 países.
STEM Racing Costa Rica se ha consolidado como una de las iniciativas educativas que abre puertas a estudiantes costarricenses para estar de cerca con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y la Fórmula Uno.
A través del diseño y construcción de monoplazas a escala, este programa une el aprendizaje técnico con la creatividad, el liderazgo y el trabajo en equipo.
“Nuestro propósito es que los jóvenes costarricenses descubran su potencial en las áreas STEM, porque ahí están las oportunidades reales del presente y del futuro”, señala Marco Cercone, líder del proyecto en Costa Rica.
El programa reúne a equipos estudiantiles de tres a seis integrantes, quienes diseñan, construyen y prueban autos impulsados por cápsulas de CO₂.
Cada participante asume roles en ingeniería, diseño, mercadeo y gestión de proyectos, simulando el funcionamiento de una escudería profesional de alto nivel.
En Costa Rica, más de 200 centros educativos –técnicos, científicos y privados– han participado en esta experiencia educativa gratuita, impulsada gracias al
respaldo de patrocinadores, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y Procomer.
A nivel nacional.
El formato nacional incluye competencias regionales y una gran final con los 40 mejores equipos del país, evaluados por expertos de empresas como Boston Scientific, Microsoft y Shockwave.
Los ganadores obtienen la oportunidad de representar a Costa Rica en el campeonato mundial de STEM Racing, celebrado este año en Singapur, donde los equipos nacionales lograron dos premios destacados.
Además, tres equipos fueron seleccionados como ganadores 2025 y recibieron un premio todo incluido para asistir al Gran Premio de México de la Fórmula 1, donde disfrutaron de una experiencia VIP desde el paddock, con acceso privilegiado a las escuderías, pilotos y la emoción de la máxima categoría del automovilismo.
Ganadores 2025 - STEM Racing Costa Rica
Categoría Professional – Meraki
● Andrés Chirinos
● Natalia Pastrana
● Verónica Quesada
● Adrián Suárez
● Cristina Ulate
● David Cascante
Categoría Entry – Orion Oronati
● Fabiana Rojas
● Aurora Cabal
● Heather Acosta
● Estefanía Bermúdez
● Ariel Varela
● Fiorella Montero
Categoría Dev – Macaw
● Keyner Agüero
● Abigail Saborío
● Samuel Rodríguez
● Caleb Hernández
● Ignacio Apuy
● Alberth Espinoza
Categoría Enty 3D
● Danae Esparza Bolaños
● Juan Jose Vargas Nájera
● Natalia Arce Mata
● Samantha Badilla Quiros
● Julian Schäfer Granados
● Victoria Jimenez Madriz