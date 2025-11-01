STEM Racing Costa Rica: Una oportunidad para conocer la Fórmula Uno

STEM Racing Costa Rica se ha consolidado como una de las iniciativas educativas que abre puertas a estudiantes costarricenses para estar de cerca con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y la Fórmula Uno.

A través del diseño y construcción de monoplazas a escala, este programa une el aprendizaje técnico con la creatividad, el liderazgo y el trabajo en equipo.

“Nuestro propósito es que los jóvenes costarricenses descubran su potencial en las áreas STEM, porque ahí están las oportunidades reales del presente y del futuro”, señala Marco Cercone, líder del proyecto en Costa Rica.

Este proyecto es promovido a nivel global por la Fórmula 1 y activo en más de 65 países. El programa reúne a equipos estudiantiles de tres a seis integrantes, quienes diseñan, construyen y prueban autos impulsados por cápsulas de CO₂.

Cada participante asume roles en ingeniería, diseño, mercadeo y gestión de proyectos, simulando el funcionamiento de una escudería profesional de alto nivel.

En Costa Rica, más de 200 centros educativos –técnicos, científicos y privados– han participado en esta experiencia educativa gratuita, impulsada gracias al

respaldo de patrocinadores, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y Procomer.

A nivel nacional.

El formato nacional incluye competencias regionales y una gran final con los 40 mejores equipos del país, evaluados por expertos de empresas como Boston Scientific, Microsoft y Shockwave.

Los ganadores obtienen la oportunidad de representar a Costa Rica en el campeonato mundial de STEM Racing, celebrado este año en Singapur, donde los equipos nacionales lograron dos premios destacados.

Además, tres equipos fueron seleccionados como ganadores 2025 y recibieron un premio todo incluido para asistir al Gran Premio de México de la Fórmula 1, donde disfrutaron de una experiencia VIP desde el paddock, con acceso privilegiado a las escuderías, pilotos y la emoción de la máxima categoría del automovilismo.

Ganadores 2025 - STEM Racing Costa Rica

Categoría Professional – Meraki



● Andrés Chirinos

● Natalia Pastrana

● Verónica Quesada

● Adrián Suárez

● Cristina Ulate

● David Cascante



Categoría Entry – Orion Oronati



● Fabiana Rojas

● Aurora Cabal

● Heather Acosta

● Estefanía Bermúdez

● Ariel Varela

● Fiorella Montero

Categoría Dev – Macaw

● Keyner Agüero

● Abigail Saborío

● Samuel Rodríguez

● Caleb Hernández

● Ignacio Apuy

● Alberth Espinoza



Categoría Enty 3D



● Danae Esparza Bolaños

● Juan Jose Vargas Nájera

● Natalia Arce Mata

● Samantha Badilla Quiros

● Julian Schäfer Granados

● Victoria Jimenez Madriz

