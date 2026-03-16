Stem Racing Costa Rica: el programa de educación inspirado en Fórmula 1

La temporada 2026 del programa STEM Racing Costa Rica contará con 84 centros educativos y más de 500 estudiantes que formarán parte de la iniciativa educativa, que impulsa el desarrollo de talento joven en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), inspirada en el modelo internacional promovido por la Fórmula 1.

Actualmente el programa cuenta con representación de seis regiones del país: Región Central, Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Caribe y Huetar Norte.



En total participan aproximadamente:



● 50 colegios Técnicos Profesionales

● 20 colegios bilingües experimentales

● 17 colegios Privados



Además, más de 50% de los estudiantes provienen de comunidades fuera del

Gran Área Metropolitana, incluyendo zonas como Limón, San Carlos y

Puntarenas.



Inversión en educación y talento joven

Para el ciclo 2026 se proyecta una inversión aproximada de $145.000 dólares, dirigida a cubrir viajes, certificaciones, materiales de competencia, cursos especializados, acceso a plataformas educativas y el equipo encargado de la ejecución del programa.

A diferencia de otros países donde se desarrolla la competencia, la participación

en STEM Racing Costa Rica es completamente gratuita para los estudiantes, por eso los organizadores agradecieron a quienes lo hacen posible.

Dentro del programa, los estudiantes desarrollan competencias técnicas alineadas

con las necesidades actuales del sector tecnológico e industrial, entre ellas:

● Diseño CAD

● Manufactura digital

● Análisis de datos

● Gestión de proyectos

● Ingeniería aplicada

● Comunicación técnica professional

Además, el programa fortalece habilidades blandas esenciales como liderazgo,

trabajo en equipo, pensamiento crítico, gestión del tiempo y resolución de

problemas.

"Este programa no construye autos en miniatura, sino profesionales con visión global. No se compite únicamente por velocidad, sino por el futuro académico y laboral de una generación que aprende haciendo", comentó Marco Cercone, productor de STEM Racing Costa Rica.

El impacto del programa ya se refleja en la vida académica de varios de sus

participantes. Uno de los casos más destacados es el de Diego Hidalgo, quien

participó en la competencia en 2023 y actualmente estudia ingeniería eléctrica en

Texas Tech Costa Rica con una beca del 100%. Asimismo, en la temporada

anterior cuatro estudiantes ingresaron a Lead University con becas del 40% para

estudiar carreras STEM.

En el ámbito internacional, en 2025 ocho estudiantes costarricenses viajaron a

Singapur para las World Finals, donde obtuvieron dos reconocimientos

internacionales:

● Best Newcomer Award, otorgado al mejor equipo debutante.

● Amaron Sustainability Showcase, por adaptar su proyecto para jóvenes del

Instituto Helen Keller en Costa Rica.

Premios

Para este 2026, entre los premios confirmados, la categoría Entry 3D otorgará un viaje al Gran Premio de Interlagos en Brasil. Por su parte, la categoría Entry Handmade premiará a sus ganadores con un viaje al Gran Premio de México.

Finalmente, los ganadores de la categoría Development recibirán un viaje a Madrid, España, para participar en un evento internacional de STEM Racing que se llevará a cabo en el marco del Sports Summit.

Durante la temporada 2025 participaron 155 equipos y más de 900 estudiantes y desde su llegada al país en 2023, el programa ha impactado a más de 14.000 estudiantes.