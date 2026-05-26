STEM Racing Costa Rica 2026 reúne a más de 500 estudiantes y proyecta talento nacional hacia España

Las finales nacionales de STEM Racing Costa Rica 2026 iniciaron este fin de semana con gran éxito en la categoría Development, realizada en Lincoln Plaza.

Más de 520 estudiantes organizados en 70 equipos de distintas regiones del país participaron en una competencia que integró educación, innovación y oportunidades internacionales en áreas STEM.

Durante las jornadas, los equipos fueron evaluados en diseño, manufactura, análisis, comunicación, marketing y trabajo en equipo, además de pruebas en pista.

El entusiasmo y compromiso de los participantes marcaron el cierre del proceso para varios equipos y la continuidad para quienes avanzan a nuevas etapas.

El equipo 6 inSpace, del Colegio Técnico Profesional de Puriscal, integrado por Oscar Sánchez, Samantha Murillo, Leslie Mejía, Pablo Arias, Tania Mercado y Josué Murillo, resultó ganador de la categoría Development. Como premio, representará a Costa Rica en el Sports Summit 2026 en Madrid, España, previsto para el próximo 14 de junio.

La competencia destacó por su enfoque inclusivo, con una participación femenina del 52%, y por el respaldo de empresas privadas como Garnier & Garnier y Portafolio Inmobiliario, que subrayaron la importancia de impulsar iniciativas que fortalezcan el talento joven en ciencia, tecnología e innovación.

Las finales continuarán el 30 y 31 de mayo en Escazú Village con la categoría Profesional.

El equipo ganador obtendrá el derecho de representar a Costa Rica en México, en una competencia internacional que promueve el intercambio académico y el desarrollo del talento joven en la región.