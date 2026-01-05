Sofía Vega se irá a Estados Unidos a crecer en la élite mundial del Voleibol

La voleibolista costarricense Sofía Vega Barrantes es integrante de la Selección Nacional de Voleibol de Playa y Sala y este 2026 comenzó con muy buenas noticias para su desarrollo deportivo y profesional.

Vega recibió una beca completa para competir en la NCAA, el sistema universitario deportivo considerado uno de los más exigentes del mundo.

La deportista será becada al 100% por Tusculum University, en el estado de Tennessee Estados Unidos.

Esta es la cereza al pastel luego de la obtención de dos campeonatos mundiales, dos Juegos Panamericanos y varios torneos NORCECA, enfrentando a potencias como Brasil, Estados Unidos y Canadá.

La atleta, de 19 años, formará parte del equipo de voleibol de playa de Tusculum University, institución fundada en 1794.

Estará bajo la dirección la head coach Emily Kalmink de Tusculum University, en los Tusculum Pioneers, quienes compiten en la South Atlantic Conference (SAC) desde 1998.

La beca otorgada cubre matrícula en la carrera de Administración de Empresas, hospedaje y alimentación por cuatro años, con posibilidad de extenderse a cinco años. Sus primeros juegos con la camiseta naranja serán el 20 y 21 de febrero cuando visite Loveland en el estado de Ohio, posteriormente el 4 de marzo en el torneo “Tri-Match” cuando enfrente a los equipos de Tennessee Tech y Lynchburg.

"La NCAA representa una oportunidad única para elevar mi nivel competitivo. Todo este crecimiento lo asumo con la responsabilidad de seguir representando a Costa Rica, con una mejor preparación técnica, física, mental y con competencias todos los fines de semana voy a subir mi nivel, espero poder aportar a la Selección Nacional todo lo que aprenda en Estados Unidos", comentó Vega.

Actualmente, la costarricense Ángel Williams compiten en esta liga.