"Sigo encontrándome a mí misma": Yulimar Rojas amplía éxitos rumbo a París 2024

"Me llevo una gran experiencia, me llevo un récord centroamericano, me llevo una mejor marca del año y sigo encontrándome a mí misma, sigo luchando por mis sueños y mis metas y sigo dejando a mi país en alto", celebró.

Ganadora del oro en los reprogramados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en 2021, Rojas posee a los 27 años tres preseas doradas en mundiales al aire libre (2017, 2019 y 2022) y otras tres bajo techo (2016, 2018 y 2022), y los récords mundiales de 15,67 metros al aire libre y 15,74 metros en pista cubierta.



Considerando su impresionante palmarés, que incluye también dos títulos de la Liga de Diamante (2021 y 2022), la corona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe no es la que más brilla, pero tiene un fulgor especial para ella.



"No había podido (...). La primera vez (Veracruz 2014) no salieron las cosas como quería; la segunda vez (Barranquilla-2018) no pude asistir porque estaba lesionada; y, bueno, a la tercera es la vencida", festejó.