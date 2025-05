"Si le dijera algo a la pequeña Leilani sería gracias porque fue por ella que tuvimos este sueño"

La surfista costarricense Leilani McGonagle es una deportista de élite. Está por iniciar un gran reto en su carrera deportiva como es el Challenger Series a partir de junio.

—¿Cómo es ser una surfista de élite y competir al más alto nivel?

La verdad es algo que desde muy pequeña sueño con esa oportunidad de poder convertir el deporte del que más amo para que fuera de lo que vivo, que sea mi trabajo, que sea mi pasión, y me siento muy orgullosa de hoy en día poder decir que lo he logrado.

—¿Qué tiene el surf en Costa Rica que da tan buenos resultados? Incluso, contrario a otros deportes u otras disciplinas deportivas, evidentemente entre ustedes existe la competitividad, pero también se nota históricamente una buena camaradería entre ustedes mismos...

Sí, claro, creo que el surf en Costa Rica tiene algo muy lindo porque tenemos una variedad de olas muy grandes, tenemos atletas que se crean en diferentes playas y salen con diferentes fuerzas en su surf, y también de ahí tenemos la oportunidad de irnos fogueando uno al otro, mejorando en las partes donde tal vez no seamos los más fuertes, pero otros sí.

Yo he estado entrenando mucho con los chicos que compiten en el WQS de Costa Rica y viajamos juntos y tenemos como ese tipo de familia de viaje, y nos hace sentir menos solos en este viaje que es ser un deportista en un deporte de individual y creo que ha sido algo muy positivo para nosotros.

—Precisamente por eso que me decía que es un deporte individual: ¿Qué es lo más difícil de ser un surfista élite, lo más complicado?

Creo que lo más complicado es viajar tanto, hay muchos eventos en un año que a este nivel hay que competir en el Challenger Series, en el WQS, en los mundiales, también hay una responsabilidad de representar a nuestros países en los eventos de selección, que de hecho para mí esos son mis eventos favoritos porque uno va en el uniforme, tiene la bandera en alto, tiene todo su equipo, y uno no se siente tan solo, siempre se representa Costa Rica, pero se siente como ese aumento en ese tipo de experiencia.

Así que creo que la parte más difícil es acordarse de por qué uno lo está haciendo, y acordarse de toda la motivación, especialmente cuando uno está tan lejos de casa, fuera de casa mucho tiempo, está cansado, pero al final saber que esta oportunidad es única y somos muy afortunados de tenerla.

—Los atletas de alto rendimiento, y uno lo ve mucho en los Juegos Olímpicos, siempre dicen que el atleta que más sepa convivir más con el dolor es el que puede llegar a alcanzar más los sueños. ¿Cuál es la lesión más común que tiene un surfista, o que ha tenido usted durante su carrera?

Siento que en los surfistas la lesión más común es rodilla y tobillo, también, en mi caso yo tengo que fortalecer mucho mi espalda por la escoliosis que tengo que es bastante grave, pero sí, las lesiones más comunes son rodilla y tobillo.

—El surf no es sólo esos tubos espectaculares o esas maniobras, sino es todo un trabajo invisible que hace un atleta antes de entrar al mar, ¿Cómo le va usted con todo ese proceso?

Sí, claro, es bastante trabajo, es entrenar físico, entrenar en agua, es llevar toda la psicología deportiva como todos los otros deportes, y también saber que uno va a llevar muchas horas expuestas en el sol y en el agua de sal, entonces es como ajustarse a cómo sostener el cuerpo a ese nivel por los años más que uno pueda.

—¿Qué análisis hace de otros representantes como Brisa Hennessy en un Tour Mundial muy interesante porque se probó también la ola artificial, eso quiere decir que el surf ha ido cambiando a nivel mundial?

Claro, nosotros estamos súper felices de poder ver nuestra bandera en los más élite, Brisa es una inspiración para todos, ha sacrificado mucho para poder llegar a donde ella está hoy en día, y la verdad espero que eso sea una inspiración para todos los chicos de poder hacer lo mismo.

Y sí, el surf es un deporte que es bastante nuevo y ha ido mutándose, cambiando, tenemos olas artificiales en algunos eventos, vemos que el surf es muy global, se viaja mucho y cambia mucho el criterio, los tours se van ajustando, entonces creo que entre el mar y lo mucho que está cambiando todos los tours de nosotros, se puede decir que somos los atletas más adaptables.

—¿Qué le diría a la Leilani más pequeña que tal vez soñó alguna vez con estar en un evento como el que usted y la carrera que usted ha hecho?

Sí, la verdad es que estoy muy orgullosa de todo el trabajo que he puesto en este deporte, y la verdad, si le fuera a decir algo a la pequeña Leilani sería gracias, porque fue por ella que tuvimos este sueño, fue siempre en los momentos más bajos, me acuerdo de ella y lo mucho que ella amó y sacrificó y trabajó para poder llegar a tener este tipo de apoyo, este tipo de oportunidades, entonces sí, en esos momentos acordarme de lo mucho que yo siempre he amado y siempre he querido ser grande en este deporte, me ayuda como mantener ese fuego encendido.

—Ahora hablando de estas competencias que se vienen: ¿Cómo toma esta oportunidad?

Sí, claro, creo que estar en los Challengers es una oportunidad muy grande para estar compitiendo con los mejores del mundo, todos que entran a ese evento son los mejores de su región y todos, en mi opinión, tienen el nivel para llegar al Tour Mundial, entonces es como surfear en el Tour Mundial o con surfistas de ese nivel, nada más que con una cantidad más grande y con más hambre, entonces es súper competitivo y es algo que es un reto muy grande, pero la verdad estoy muy agradecida y muy emocionada por tenerla.

—¿Cómo son los ciclos de entrenamiento de una surfista profesional?

Para cada deportista creo que es diferente personalmente lo que yo llevo en mi carrera y preparación es entrenar de 3 a 4 días en gimnasio, el día por medio es cuando no estoy entrenando físico, hago terapia de espalda y luego entreno usualmente dos veces al día en lo que es el agua, sesiones de dos horas.