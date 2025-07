Sherman Guity: “Yo sé que todavía puedo dar más”

Luego de terminar tercero en los 200 metros planos de la Liga Diamante, Sherman Guity acepta que hay campo de mejora.

El parataleta compitió contra velocistas T62 (con doble amputación) y ser superado le activa su gen competitivo.

“Este evento me dio más hambre. Yo sabía que había una posibilidad de que los T62 me pudieran ganar, pero si un día me vuelve a tocar en un torneo unificado con ellos, no quiero que vuelva a pasar. Entonces, por eso tengo que ponerme más rápido y estar al nivel de ellos”, explicó. El doble medallista de oro de los Juegos Paralímpicos París 2024 en los 100 y 200 metros, tiene claro que a pesar de dominar en T64, hay aspectos por mejorar.

“Yo sé que todavía puedo dar más, entonces en eso voy a trabajar, para ver si puedo mejorar mis tiempos aún más y estar a un nivel nunca antes visto”, indicó.

Para Guity, debe ser mejor a la hora de cerrar, y tiene claro el esfuerzo que se necesita para restar centésimas a su tiempo,

El reto lo toma con seriedad, porque tiene claro lo que la gente ve en él.

“Yo sé que muchos me toman de ejemplo y me gustaría que ellos sepan que estoy demostrando que los sueños sí se pueden cumplir con mucho esfuerzo. Me gusta que me vean como un ejemplo y, por eso, siempre trato de dar lo mejor de mí”, concluyó.