Sherman Guity vuelve a competir en Costa Rica y Melissa Calvo impone récord centroamericano

Sherman Guity volvió a competir en Costa Rica tras varios años de ausencia y lo hizo este sábado en el Abierto de Atletismo 2026, disputado en Hatillo.

El campeón paralímpico participó en los 100 metros planos, donde finalizó quinto con un tiempo de 11.08 segundos.

Se trata de su primera competencia en el país desde el accidente de tránsito que sufrió en 2017 y que derivó en la amputación de su pierna izquierda.

“Feliz por mi primera competencia en los 100 metros planos del año. Creo que para ser la primera me fue bien, aunque no me sentí bien en la salida”, comentó el atleta.

Guity destacó la experiencia de volver a correr ante público local. “Hoy no importó ser paratleta, fui uno más en la línea de salida dando el máximo esfuerzo”, añadió.

El velocista, cuyo mejor registro en los 100 metros clase T64 es de 10.65 segundos —marca con la que ganó el oro en París 2024—, competirá este domingo en los 200 metros planos.

En la misma jornada, la paratleta Melissa Calvo también fue protagonista al imponer un nuevo récord centroamericano en los 400 metros planos.

La atleta registró un tiempo de 1:01.25, superando su anterior marca de 1:01.79 lograda en el Mundial de Para Atletismo de Nueva Delhi 2025.

“Muy feliz, mejorar mi marca en un torneo en casa y con mi mamá viéndome me emocionó hasta las lágrimas”, expresó Calvo.

La alajuelense, de la clase T13, viene de ubicarse quinta a nivel mundial en esa prueba y competirá este domingo en los 200 metros planos.

Ambos atletas destacaron la oportunidad de competir en un evento organizado por la Federación Costarricense de Atletismo, que reunió a figuras del deporte convencional y adaptado en una misma pista.