Sherman Guity tras ganar oro en Juegos Paralímpicos: "Aún no me lo creo"

El costarricense Sherman Guity ganó la medalla de oro en los 100 mts en los Juegos Paralímpicos.

Guity dijo estar "sin palabras" luego de la histórica participación de Sherman en París 2024.

"Sin palabras, estoy muy contento por este resultado, cuando iba corriendo me di cuenta de que iba de primero, no aflojé y entré de primero. Aún no me lo creo, es mi prueba favorita y estoy muy feliz", comentó Guity.