Sherman Guity se llena de cariño en gira que realiza por las siete provincias

El medallista paralímpico, Sherman Guity, asegura sentirse muy reconfortado por las muestras de cariño que recibe durante una gira que realiza por las siete provincias de Costa Rica.



Luego de alcanzar la gloria en las olimpiadas de Tokio con una medalla de oro y otra de bronce, el velocista limonense se convirtió en todo un ídolo del deporte nacional.

Según Sherman, su mensaje de éxito y superación quiere trasladarlo a otros costarricenses para que no renuncien a sus sueños desde la trinchera que se encuentren.

Una de ellas es la pequeña Mariapaz Campos, vecina de Olla Cero en Palmar Sur que a los seis años sufrió la amputación de su pierna derecha debido a una malformación que traía desde su nacimiento.

La niña aprovechó el paso de Sherman por esta localidad del Pacífico para fotografiarse junto a él y llenarse de inspiración.

“La gira ha sido un éxito, estoy emocionado por compartir un rato con todo el país. He visto cosas muy bonitas que me han motivado a mí también, puedo sentir el cariño de las personas, me dan cartas, regalos, es una experiencia que me quedará para toda la vida”, destaca el atleta.

La caravana arrancó el pasado 22 de setiembre en Guápiles para luego visitar puntos como Ciudad Quesada, Tilarán, Liberia, Nicoya, Jicaral, Esparza, Jacó, Quepos y Dominical.

Este martes amanecieron en Golfito para emprender la ruta rumbo a Turrialba pasando por Ciudad Neilly, San Vito y Buenos Aires.

“Donde quiera que vaya el amor es igual, se siente la buena vibra. Mi mensaje para todos es que pueden luchar por sus sueños, que ya vieron en mí que sí se puede”, añade.

El jueves 30 de setiembre saldrá de Turrialba rumbo a Cartago, en San Ramón estará el 1 de octubre, un día después será el recorrido de Alajuela centro a Heredia.

La gira tendrá como punto de desenlace el trayecto entre Heredia y el arribo a San José el próximo domingo 3 de setiembre.