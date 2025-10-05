Sherman Guity se dejó la plata en el Mundial de Para Atletismo en Nueva Delhi

El costarricense Sherman Guity sigue cosechando éxitos en su carrera y este domingo obtuvo la medalla de plata en la prueba de los 200 metros planos clase T64 efectuado este domingo en el Mundial de Nueva Delhi.

Sherman terminó la prueba con un tiempo de 21.70, aun lejos de su mejor marca de 21.32 conseguida en los Juegos Paralímpicos París 2024. Actualmente, posee el récord paralímpico en los 200 metros planos.

Esta es la primera vez que Guity obtiene en un Campeonato Mundial de Para Atletismo, una medalla en la prueba de los 200 metros planos.

“Estoy supercontento con este resultado, me fue mucho mejor de lo que esperaba, pues, a pesar de una lesión que me obligo a parar dos semanas antes de venir, así que con entrar al podio estoy satisfecho, vienen más eventos y espero que para los próximos eventos estar mejor”, mencionó Guity en un video compartido por el Comité Paralímpico Nacional.



La medalla de oro fue para el alemán Felix Streng con 21.60 y el bronce para Francesco Loragno con 22.56



Sherman obtuvo el pasado 30 de septiembre la medalla de bronce en los 100 metros planos con un tiempo de 10:93 superado por los alemanes Felix Streng, oro con 10:73 y Johannes Floors medalla de plata con 10:75.





Recuento de medallas.

En sus tres participaciones en campeonatos mundiales de Para Atletismo, Sherman suma cuatro medallas: una de oro, dos de plata y una de bronce:

-París 2023: Plata en los 100 metros planos. En este Mundial sufrió una caída en la prueba de los 200 metros a dos metros de la meta.

-Kobe 2024: Oro en los 100 metros planos. En estas justas, Guity no compitió en la prueba de los 200 metros.

-Nueva Delhi: Plata en los 200 metros y bronce en los 100 metros planos.

Además, el paratleta costarricense Sherman Guity ha ganado un total de cuatro medallas en los Juegos Paralímpicos: 3 de oro y una de plata.

-Tokio 2020: Oro en 200 metros planos y plata en los 100 metros planos.

-París 2024: Oro en 100 metros planos y oro en 200 metros planos.





