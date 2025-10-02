Sherman Guity se alista para competir en 200 mts en Mundial de ParaAtletismo

El costarricense Sherman Guity Guity se prepara para su segunda competencia en Mundial de ParaAtletismo.

Guity competirá este sábado a las 11:26 p. m. en la eliminatoria de los 200 metros planos, categoría T64.

De llegar a la final volverá a la pista este domingo a las 7:53 a. m. , en el Estadio Jawaharlal Nehru, en la India.

Sherman ya recibió la medalla de bronce tras su competencia en los 100 metros planos.

La medalla de oro fue para Felix Streng con 10:73 y la de plata para Johannes Floors con 10:75.



La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el Estadio Jawaharlal Nehru.



Sherman en Mundiales





Sherman Guity suma tres medallas en campeonatos mundiales de ParaAtletismo:









París 2023:

Plata en los 100 metros.





Kobe 2024:

Oro en los 100 metros.





Nueva Delhi 2025:

Bronce en los 100 metros.



