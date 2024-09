Sherman Guity lleva su mensaje a Limón: “No dejen de soñar”

El costarricense Sherman Guity tuvo un buen recibimiento en Limón y el doble medallista de oro en los Juegos Paralímpicos París 2024 llevó un mensaje claro: “No dejen de soñar”.

Guity protagonizó una caravana a las 10 a. m. Y se trasladó del plantel de Recope en Moín hasta el Palacio Municipal, donde a partir de este sábado, la Plazoleta Municipal llevará el nombre de Sherman Guity.

“Estoy muy contento de estar aquí, siempre que vengo me pone feliz llegar a mi tierra Limón. Estoy super contento de que la gente me salude, me apoye y de que me reciban tan bonito. Soy de acá, aquí fue donde empecé a soñar, de donde salí. Esto es algo muy bonito”, comentó Sherman

Ademas, tuvo palabras para los jóvenes: “Cuando uno tiene un sueño y una meta clara no hay manera de fallar. Soñé con ser campeón mundial, pero al empezar en el atletismo no me imaginaba que iba a estar en unos Juegos Paralímpicos. Mi meta era estar en los Juegos Nacionales, pero soñé más allá y nunca me rendí. Superé los obstáculos y este es el fruto de mi esfuerzo”.

En París 2024, Sherman obtuvo dos medallas de oro en las pruebas de 100 y 200 metros planos categoría T64.