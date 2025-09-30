Sherman Guity gana bronce en 100 mts en Mundial de ParaAtletismo

El velocista costarricense Sherman Guity logró la medalla de bronce en los 100 metros planos del Campeonato Mundial de ParaAtletismo Nueva Delhi 2025.

Sherman registró una marca de 10.93 y fue superado por los alemanes Felix Streng (10.73) y Johannes Floores (10.93) en la final disputada en el Estadio Jawaharlal Nehru, en la India.

Ahora, el tico se prepara para competir en los 200 metros planos, donde buscará la medalla de oro.

Sherman en mundiales

En el Mundial de Para Atletismo París 2023, Sherman obtuvo la medalla de plata en los 100 metros planos y en los 200 mts no compitió.

En el Mundial de ParaAtletismo Kobe 2024 el limonense ganó la medalla de oro en los 100 metros planos, ese año Sherman no compitió en los 200 metros planos.

La próxima competencia de Sherman Isidro será este sábado 4 de octubre en la eliminatoria de los 200 metros planos T64 a partir de las las 11:26 p. m. De llegar a la final, esta será el domingo 5 de octubre a 7:53 a. m.

Amalia de despide



Este mismo martes se estará efectuando la final de la prueba de jabalina con la participación de la costarricense Amalia Ortuño en el lanzamiento de jabalina clase F56 a las 9:30 p. m.



El pasado sábado, Ortuño compitió en la prueba del lanzamiento de disco finalizando en la octava posición del mundo con una distancia de 18 metros 98 centímetros imponiendo un nuevo récord nacional.