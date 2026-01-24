Sherman Guity fue segundo en Alemania

El paratleta costarricense Sherman Guity obtuvo el segundo lugar en la prueba de los 60 metros Bajo Techo, efectuada este sábado en la ciudad de Dusseldorf, Alemania.

El tico terminó su primera competencia del año con un tiempo de 7,23 segundos.

“Creo que para ser la primera competencia en una pista bajo techo lo hice bien. Al principio como todo, tratando de adaptarme a una pista corta donde los 60 metros terminan rápido, casi de repente sales y en siete segundos tienes la meta encima. Fui el único competidor no europeo, creo que volveré ahora que ya tengo una marca oficial en esta distancia”, indicó Guity.

El primer lugar fue para Jonnie Peacock de Gran Bretaña con un tiempo de 7,15 segundos y el tercer puesto fue para Johannes Floors de Alemania con 7,40.



La especialidad de Sherman Guity seguirán siendo los 100 y 200 metros planos.

