Sherman Güity debutará este martes en el Mundial de Para Atletismo

Güity estará compitiendo su heat eliminatorio de los 100 metros planos este martes 11 de julio a las 11:09 a.m. hora de Costa Rica , donde espera “todo salga en buena forma” para disputar la final el miércoles 12 de julio a las 12:07 p. m. hora tica.

Esta no será la única competencia del tico, pues el lunes 17 de julio estará en la final directa en los 200 metros pautada para las 10:16 a.m. hora tica.

"El clima está bien, me gusta, estoy disfrutando de todo, me lleno de buenas vibras, ya deseo estar en pista, ya quiero correr. Vine a este Mundial muy bien preparado, sé que tengo las condiciones, por eso quiero correr, quiero darles alegrías a todos en mi país. Cuando veo mi bandera, esos colores me motivan a ser veloz", resaltó Güity.