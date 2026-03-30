Sherman Guity competirá en torneos de Fecoa

El paratleta Sherman Guity competirá en los torneos de pista de la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa).

Así lo confirmó el propio Sherman, quien indicó que estos torneos le darán "nivel de competencias".

También, Guity practicará salidas en competencias y desarrollo de la velocidad.

"Un atleta no solo debe de entrenar, igualmente ocupa competir para ver su verdadero nivel. Agradezco mucho a los miembros de la Fecoa encabezados por la doña Geen Clarke (jerarca de la Fecoa), quien entendió mi solicitud para estar en mis dos pruebas”, indicó Guity.

La primera competencia de Sherman será el 18 y 19 de abril, en la pista Rafael Ángel Pérez, ubicada en la Ciudad Deportiva Heiner Ugalde, en Hatillo.

﻿“La próxima semana, estaré efectuando todos los trámites de afiliación”, mencionó Guity.

Recientemente, Sherman incursionó en las pruebas de 60 metros bajo techo, donde obtuvo el primer lugar en el torneo ISTAF Indoor en Berlín, Alemania, con un tiempo de 7,08 segundos, lo que significó una nueva marca personal.

