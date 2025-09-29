Sherman Guity clasifica a final de 100 mts planos en Mundial de ParaAtletismo

El velocista costarricense Sherman Guity clasificó, este lunes, a la final de los 100 metros planos del Campeonato Mundial de ParaAtletismo Nueva Delhi 2025.

El tico ganó su heat clasificatorio al cronometrar 10:79 en la semifinal disputada realizada en el Estadio Jawaharlal Nehru.

El tico entrará a la pista para buscar su medalla mundialistas en los 100 metros planos, clase T64, este martes 30 de septiembre a las 8:07 a. m.

Este es el tercer Mundial de ParaAtletismo para Sherman tras París 2023 y Kobe 2024. Guity ha logrado un total de tres medallas: oro en París en 200 metros y plata en los 100, mientras en Kobe, la presea de oro en los 100 metros y en los 200 no compitio.

Melissa Calvo competirá en 200 mts

Melissa Calvo competirá en la final de los 200 metros planos este martes a las 5:57 a. m.

Esta será la segunda competencia de Calvo, pue el pasado domingo terminó los 100 metros planos clase T13 en el octavo lugar, con un tiempo de 13:89 segundos.

La última prueba de Melissa serán los 400 metros planos el domingo 5 de octubre a las 7:15 a. m.

Amalia debutó en Mundial de ParaAtletismo

Este mismo martes se efectuará la final de la prueba de jabalina con la participación de la costarricense Amalia Ortuño en el lanzamiento de jabalina clase F56 a las 9:30 p. m.

El sábado pasado, Ortuño compitió en la prueba del lanzamiento de disco finalizando en la octava posición del mundo con una distancia de 18 metros 98 centímetros imponiendo un nuevo récord nacional.