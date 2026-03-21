Sharon Herrera rompe récord nacional de marcha en Puerto Rico

La joven marchista Sharon Herrera Soto impuso un nuevo récord nacional este viernes 20 de marzo en la distancia de los 10.000 metros de la Marcha Atlética.

Herrera se ubicó en la segunda posición de la Segunda Fecha Clasificatoria de la LAI Universidad en Puerto Rico.

La atleta consiguió así una marca de 44 minutos 35 segundos 33 centésimas que le permitió romper el récord nacional actual impuesto por la puriscaleña Noelia Vargas Mena que data de mayo del 2021 con un tiempo de 44:53.39.

La prueba la ganó Quiñones con un registro de 44:29.67 seguida por Sharon Herrera con 44:35.33 y el tercer lugar fue para De La Cruz con 46:09.08.

La atleta tica se destacó días atrás por pedir ayuda en redes sociales para costear su boleto para la Copa del Mundo con sede en Brasil, pues la Federación Costarricense de Atletismo no tenía dinero suficiente para ayudarle con el traslado.

El pasado 16 de marzo la atleta publicó un video de agradecimiento en redes sociales anunciando que llegó a la meta y podrá estar presente en el evento en Brasil.



