Seniesa "Superbad" Estrada: Una rival para Yokasta Valle con una historia forjada por los puños

"Mi héroe era y siempre fue Barry Bonds. Un día de niña, fuimos a un juego y el estadio estaba vacío. No había nadie. Repito, nadie. Entonces vimos caminando a Bonds. Me le acerqué, para que me diera un autógrafo. Me miró fijamente y me dijo que no, que no tenía ganas. Entonces siguió caminando. Eso me rompió el corazón", aseveró en la misma entrevista.