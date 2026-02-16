¿Seguirá Donald Rojas como director del Icoder y también como ministro de Deportes? Esto respondió

El Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (Icoder) mantiene abierto el concurso público para el nombramiento de director nacional.

Las ofertas deberán enviarse al correo electrónico [email protected] entre el lunes 16 de febrero hasta las 4 p.m. del viernes 20 de febrero.

Teletica.com conversó con Donald Rojas, actual director del Icoder sobre sus aspiraciones de seguir en el puesto.

"Sí, efectivamente ya se publicó (el concurso), creo que la semana pasada, inició ya la recolección de postulantes el día de hoy, como lo he dicho abiertamente y sin ningún ocultamiento. Sí, yo tengo toda la intención de postularme para cuatro años más. Esperaremos a ver qué sucede después de este proceso que tendrán que llevar a cabo tanto la Unidad de Recursos Humanos como los señores del Consejo Nacional de Deportes y Recreación", comentó Rojas.

Además, se le preguntó si también pretendía mantenerse como ministro de Deportes en el gabinete de la presidenta electa Laura Fernández.

"Esa es una decisión que tendrá que darse posteriormente por parte de la señora presidenta electa. Entonces, de momento yo me mantengo trabajando muy fuertemente. Hay muchos proyectos importantes, faltan todavía prácticamente cuatro meses para finalizar el periodo", respondió Rojas.



Y agregó: "Si logro primero tener la satisfacción de ser nombrado otra vez como director de deportes, habrá que ver cuál es la decisión de la señora presidenta electa. Y si ella tiene bien de que yo continúe, lo haremos orgullosos y muy honrados. Y si no, seguiremos trabajando por el bien del deporte de este país, que es lo que nosotros hemos hecho durante estos tres años".

La presidenta Fernández entrará en funciones el próximo 8 de mayo tras el Traspaso de Poderes.

