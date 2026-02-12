Se acabó la espera: 20 años después regresa el tenis profesional a Costa Rica con este torneo

Costa Rica volverá a ser sede de un torneo profesional de tenis. Se trata del Torneo Profesional de Tenis M25, que se desarrollará del 15 al 22 de febrero en el Costa Rica Country Club.





Kenneth Thome, director del certamen, explicó que se cuenta con una bolsa de $30.000 y que el ganador recibirá $4.600.



Thome explicó que los torneos masculinos M25 forman parte del ITF World Tennis Tour, por lo que les permite a los tenistas sumar puntos en el ranking ATP.



La organización informó que el sembrado número uno será el estadounidense Daniel Milavsky, quien es el 397 del ranking mundial.



También se confirmó la presencia del costarricense Jesse Flores, quien regularmente forma parte del circuito profesional. También por medio de wild card o invitación también participará el tico Julián Garnier, actual número uno juvenil del país.



El evento comenzará el domingo 15 y lunes 16 con las rondas clasificatorias, y a partir del martes entrará en escena el cuadro principal. La final será el domingo 22. Se competirá en individual y dobles y la entrada será gratuita.



Detalles del Evento:



· Sede: Costa Rica Country Club, Escazú.



· Formato: Cuadro principal de 32 jugadores en Sencillos y 16 parejas en Dobles.



· Clasificación de sencillos: 32 jugadores, 8 clasifican al cuadro principal, 15 y 16 de febrero.



· Entrada: Gratuita con disponibilidad de parqueo.



Preguntas y respuestas del evento



¿Qué significa que el torneo sea categoría M25?



Es parte del ITF World Tennis Tour. Son torneos profesionales que sirven de escalón inmediato para el ATP Challenger Tour. El "25" originalmente refería a la bolsa, pero en 2026 la reglamentación subió el premio a $30,000.



¿Cuántos puntos ATP recibe el ganador?



El campeón de Sencillos recibirá 25 puntos ATP, lo cual es un impulso significativo para su ranking mundial.



¿A cuánto asciende la inversión total del evento?



Además de la bolsa de premios de $30,000, la logística incluye la contratación del personal técnico y logístico y una alianza estratégica con los diferentes patrocinadores.



¿Cómo beneficia este torneo a la economía local de Escazú?



Se recibe a jugadores de más de 25 países que generan consumo en servicios, transporte y hotelería durante más de una semana, posicionando al cantón como un destino de turismo deportivo.

