Santa Teresa recibirá a la élite del surf latinoamericano en agosto

Las olas de Santa Teresa recibirán a los mejores surfistas de Latinoamérica del 28 al 31 de agosto, en la octava parada del ALAS Pro Tour 2024, el circuito organizado por la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales (ALAS).

El evento, catalogado como 2 estrellas, ofrecerá un total de $21.000 dólares en premios y estará abierto a múltiples categorías, tanto en femenino como masculino: Surf Open, Sub 18, Sub 14, Masters, Longboard y SUP Surf.

Cada año, ALAS organiza un campeonato continental con fechas que recorren el continente desde Puerto Rico hasta Chile. Al final de la temporada, los mejores del ranking se enfrentan a los campeones de Europa y Asia.

En 2024, tres surfistas costarricenses se coronaron campeones continentales: Lia Díaz (longboard femenino), Tomás Pathenay (Sub 18) y Nicolás Boos (Sub 14).

La competencia en Santa Teresa promete acción de alto nivel y se perfila como una de las paradas más esperadas del circuito.