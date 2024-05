"Salida de Newey no afectará mi futuro con Red Bull", asegura Verstappen

El triple campeón del mundo de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, insistió este jueves en que la salida del ingeniero jefe de Red Bull, Adrian Newey, no le hará reconsiderar su futuro esa escudería.

"Desde fuera parece muy dramático, pero creo que si realmente sabes lo que está pasando dentro del equipo no es tan dramático como parece", dijo Verstappen.

Red Bull, la escudería campeona del mundo, confirmó el miércoles la salida de Newey al final de temporada, tras 19 años en el equipo.



Ferrari estaría entre los favoritos para contratar los servicios de Newey, de 65 años, considerado uno de los mejores ingenieros de la historia de este deporte, según reportes de prensa.



"Creo que con el tiempo su papel ha cambiado un poco y creo que mucha gente no entiende lo que hacía en realidad", agregó.



"No digo que no estuviera haciendo nada, pero su papel ha evolucionado. Ha llegado mucha gente buena al equipo que ha reforzado todo ese departamento", aseguró Verstappen.



El líder actual del Campeonato del Mundo de pilotos descartó, a su vez, los rumores de una oferta de mucho dinero para fichar por Mercedes la próxima temporada.



"Al final del día, aunque digamos que ese fuera el caso, el dinero no va a ser el factor diferenciador para que me vaya a algún sitio", dijo.



"Estoy contento con lo que gano ahora mismo. Se trata de rendimiento (...) Todo el mundo lo sabe, (el director del equipo Mercedes) Toto (Wolff) también lo sabe", apuntó.



Wolff dijo recientemente que la Fórmula 1 estaba esperando a que Verstappen dejara claro su futuro y se le preguntó si le parecía un comentario extraño dada su postura.



"No, porque creo que todo el mundo debe ser siempre optimista y tener esperanza en las cosas. Pero de momento, puedo decir que quiero seguir en el equipo porque creo en el proyecto que tenemos".



"Pero en el deporte, como en la vida, nunca se sabe lo que va a pasar en el futuro", puntualizó.