Sabastian Sawe hace historia: primer hombre en bajar de dos horas en un maratón oficial

Londres, Reino Unido | El keniano Sabastian Sawe se convirtió este domingo en el primer atleta en correr un maratón oficial en menos de dos horas, al imponerse en el Maratón de Londres y revalidar su título por delante del etíope Yomif Kejelcha y del ugandés Jacob Kiplimo.

Sawe, de 29 años, cruzó la meta frente al Palacio de Buckingham tras 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, pulverizando el anterior récord mundial de Kelvin Kiptum (2h01:25), establecido en abril de 2023, menos de un año antes de su fallecimiento en un accidente de tráfico.

El registro de Sawe marca un hito sin precedentes en la historia del atletismo, al romper por primera vez en competición oficial la barrera de las dos horas en los 42,195 kilómetros.

Kejelcha terminó segundo con 1h59:41 y también bajó de las dos horas, en una actuación extraordinaria considerando que el especialista en medio maratón disputaba su primer maratón.

Kiplimo, segundo el año pasado en su debut en la distancia, fue tercero con 2h00:28, firmando igualmente un tiempo mejor que el récord que Kiptum había establecido tres años atrás.

Sawe lideraba un grupo de seis corredores cuando lanzó su ataque decisivo antes del kilómetro 30.

Solo Kejelcha consiguió mantenerse a su lado, mientras Kiplimo quedó ligeramente rezagado.

El podio en Londres quedó así para la historia, con tres marcas extraordinarias que redefinen los límites del maratón masculino.