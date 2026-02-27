Remodelan techo del Gimnasio Nacional y gimnasio anexo

Los techos del Gimnasio Nacional y los Gimnasios Anexos, que se ubican en La Sabana, están siendo remodelados.

Los trabajos iniciaron a mediados de febrero y tienen como objetivo rehabilitar sus condiciones funcionales, mediante la renovación de la membrana termoplástica en la cubierta, y el cambio del sistema de tragaluces, las láminas de policarbonato y canoas.

El Instituto Costarricense de Deportes y Recreación (Icoder) informó que Desarrollos Urbanísticos Almada SA fue la empresa que ganó el proceso de contratación promovido por el Icoder, por casi ₡185 millones. Eso incluye el suministro de materiales, accesorios y la mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos.

En la publicación en redes sociales, el Icoder señala que los dos inmuebles presentan problemas de filtración de agua, pues la cubierta termoplástica cumplió su vida útil.

"En el gimnasio anexo, por ejemplo, hay un sector con desprendimiento de membrana y poliestireno expandido", indicó el texto.

Durante los primeros días, las obras se enfocaron en el cambio de sistema de tragaluces en el gimnasio anexo y se fabrica la hojalatería para los trabajos en el Gimnasio Nacional, mientras se concreta el proceso de importación del material necesario. Se estima que los trabajos estarán concluidos en julio.

Techo del gimnasio nacional y los gimnasios anexos. Foto: Desarrollos Urbanísticos Almada

Mejoras adicionales para el Gimnasio Nacional

El Icoder anunció que trabaja en un proyecto de sustitución del sistema eléctrico y el sistema contra incendios. Asimismo, se intervendrá por completo el diseño para ajustar los requerimientos de accesibilidad. Todo esto con el propósito de ofrecer mejores condiciones y poder contar con el aforo máximo, que es de 3.600 personas.

"El Departamento de Gestión de Instalaciones del Icoder confía en sacar este 2026 el cartel que contempla la remodelación de los espacios existentes de forma tal que se mejore la ventilación, la iluminación y la distribución interna.

También se realizarán algunas modificaciones en servicios sanitarios, vestidores, oficinas, parqueos, y se adquirirá un nuevo sistema de audio, pantalla y marcadores deportivos, así como vallas electrónicas", añade el comunicado.