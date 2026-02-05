Regresa el surf: Estos son todos los detalles del Circuito Nacional

Si hay un deporte en auge en Costa Rica ese es el surf, que este jueves presentó oficialmente todos los detalles del Circuito Nacional 2026.

La competencia presenta dos cambios en las sedes en relación con la última edición. Las comunidades de Puerto Viejo y Dominical volverán a recibir al máximo campeonato de surf en Costa Rica, con eventos de 1.500 puntos.

Como ya es tradicional, la temporada iniciará en el Caribe y terminará en Playa Hermosa, Jacó.

En total, participarán atletas de 20 categorías, incluyendo las modalidades shortboard, longboard, SUP surf, bodyboard y surf adaptado.

Este año particularmente habrá mucha competencia debido a que los talentos compiten por un espacio en selección nacional para eventos como mundiales de la ISA, Juegos Panamericanos de Surf (PASA Games) y Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La programación:

Cocles, Talamanca | 13, 14 y 15 de febrero (1500 puntos).

Santa Teresa, Cóbano | 13, 14 y 15 de marzo (1500 puntos).

Guiones, Nosara | 8, 9 y 10 de mayo (1500 puntos).

Dominical, Osa | 12, 13 y 14 de junio (1500 puntos).

Playa Hermosa, Jacó | 10, 11 y 12 de julio (2500 puntos).

Clasificación

Al final de las cinco fechas, se tomará en cuenta los cuatro mejores resultados de cada competidor para el ranking general.

“En Costa Rica tenemos uno de los circuitos con más alto nivel de surfing en el continente americano, esto es gracias al compromiso de todos los atletas, padres de familia y los patrocinadores que apoyan nuestro deporte”, comentó Roberto Vargas, presidente de la Federación de Surf de Costa Rica.

Las categorías:

Open (masculino y femenino).

Sub 18 (masculino y femenino).

Sub 16 (masculino y femenino).

Sub 14 (masculino y femenino).

Sub 12 (masculino y femenino).

Sub 10 mixto.

Longboard (masculino y femenino).

Surf adaptado (masculino y femenino).

SUP Surf masculino.

Máster +40 (masculino y femenino).

Bodyboard (masculino y femenino).

Mucha participación

El año pasado cerró con más de 250 surfistas entre las distintas categorías que compitieron en las cinco fechas.