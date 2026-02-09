Reconocido periodista de ESPN se conmueve por show de Bad Bunny

El reconocido periodista mexicano-norteamericano John Sutcliffe vivió un emotivo momento tras el show de medio tiempo de﻿ Bad Bunny.

Sutcliffe ha cubierto 33 Super Bowls y aseguró en a transmisión de ESPN que pocas veces había vivido un momento tan simbólico como ese.

“Te guste o no su música, el mensaje fue con amor, con cultura, con cariño. En un mundo que se está peleando, se vale tener una lágrima en el ojo y sentirse orgulloso de que Benito le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos. Viva Bad Bunny”, señaló.

