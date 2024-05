Raquel Solís y Álvaro Campos extienden su reinado en el triatlón nacional

El triatlón costarricense coronó este domingo a sus campeones en diferentes categorías y tanto Raquel Solís como Álvaro Campos (Coopenae) continuaron con su reinado, esta vez en la categoría estándar, la cual incluye 1.500 metros de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de atletismo.

El evento se realizó en la zona de Golfito, en Puntarenas, luego de que el año anterior se efectuara en Limón. Para esta ocasión, el recorrido tuvo algunas variantes, principalmente en el atletismo, el cual fue mucho más plano y similar a lo que los triatletas se topan en competencias internacionales, expresó el mismo Campos.

“El circuito me gustó más, un poco más rápido, plano, con más retornos, más similar a lo que es afuera. Eso favorece, tanto a los que estamos en la selección como a los sub23 y juveniles, a lo que se deben acostumbrar, circuitos donde se corre muy rápido. Para todos en general es una buena preparación”, indicó.

Para Campos fue su cuarto campeonato élite y lo consiguió en el lugar donde debutó hace nueve años, según recordó, siendo parte de la categoría junior.

“Me gusta mucho hacer este triatlón, y mantener esa racha acá me parece muy bonito, es un evento que me gusta, me gusta el viaje, todo”, mencionó al finalizar la carrera con un tiempo de 01:49:22.