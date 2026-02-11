Ranking del Circuito Nacional de Surf será base para convocatorias a la Selección Nacional

Con los mundiales de la ISA, los torneos panamericanos y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en la palestra, los surfistas nacionales no solo competirán por el cetro del Circuito Nacional de Surf (CNS), sino también para obtener el mejor ranking posible y así ser tomados en cuenta en las convocatorias a la Selección Nacional.

Los primeros 1.500 puntos del ranking se repartirán este fin de semana en Playa Cocles de Puerto Viejo, en la primera fecha del CNS.

A la competencia se han inscrito más de 140 surfistas, superando las expectativas de la organización.

“Con el objetivo de poder brindarle espacio a todos los deportistas interesados en participar en este regreso del campeonato nacional, el comité organizador amplió la lista de inscripciones, llegando a 40 competidores en open masculino y 14 en open femenino, además de una grata sorpresa de 27 atletas de la modalidad bodyboard”, detallaron.

En total habrá 16 categorías y el torneo está pactado para desarrollarse entre el 13 y el 15 de febrero, en una de las olas más icónicas del país.

Al repasar los nombres de los competidores se puede esperar una competencia de alto nivel, ya que atletas como Sam Reidy, Malakai Martínez, Rachel Agüero y Erika Berra (open), así como Dencell Reyes, Mikela Castro y Amets Garai, formarán parte del contingente de surfistas.

Finalmente, la organización espera unos 500 visitantes a la zona, resaltando la importancia del surf para las economías locales.