Rachel Agüero y Óscar Urbina son los nuevos campeones del surf nacional

Playa Hermosa, en Jacó, fue la sede de la última fecha del Circuito Nacional de Surf, donde se coronaron los campeones nacionales de la disciplina.

Mientras que en la rama femenina Rachel Agüero terminó en la primera casilla, en la masculina el trofeo fue para Óscar Urbina.

Para Urbina es la primera vez que logra coronarse en la categoría Open.

“Estoy demasiado feliz de ser campeón del circuito nacional. No fue fácil, realmente hay muchos surfistas con bastante nivel en Costa Rica, pero estoy feliz por cumplir mi meta. Me preparé lo más que podía, mentalmente, físicamente, para volver a mi ritmo y estar lo más rápido posible recuperado, después de la lesión”, expresó el atleta de 25 años, oriundo de Puerto Viejo de Talamanca.

Para Agüero, quien compitió en la ola de su comunidad, se trata de la segunda ocasión en que finaliza como la mejor, en la antesala de su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“He estado entrenando muchas horas en el agua y en lo físico. Ahora voy a competir en eventos regionales de la WSL y estoy superemocionada por ir este mes a competir a Santo Domingo”, comentó Agüero.

A continuación, el resto de campeones que dejó el Circuito Nacional de Surf:

Sub 18: Mikela Castro y Tomás Pathenay

Sub 16: Mikela Castro y Amets Garai

Sub 14: Mikela Castro y Koa Bryant

Sub 12: Isabella Vargas y Nills Sollar

Sub 10 mixta: Isabella Vargas

Máster: Thomas Lange

Longboard: Lía Díaz

Bodyboard: Dulce Agüero y Marcos Vargas

SUP Surf: Jefferson Tascón



