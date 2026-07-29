Rachel Agüero conquista el oro en el surf de Santo Domingo 2026

La surfista costarricense Rachel Agüero Cabezas escribió una nueva página dorada para el deporte nacional al conquistar la medalla de oro en la modalidad de Shshortboardemenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En la gran final, la nacional derrotó con autoridad a la representante de Barbados, Chelsea Tuach, tras imponerse con una puntuación de 10.50, gracias a olas calificadas con 5.83 y 4.67. Por su parte, la barbadense finalizó con 7.33 puntos (5.00 y 2.33).

Según detalló el Comité Olímpico Nacional, desde el inicio de la serie, Agüero tomó el control de la competencia y nunca cedió el liderato. Tuach necesitaba una ola de 5.51 puntos para darle vuelta al marcador, pero no logró encontrar la oportunidad necesaria, permitiendo que la costarricense asegurara el primer lugar y una nueva medalla de oro para Costa Rica.

Con apenas 20 años, Rachel atraviesa el mejor momento de su trayectoria deportiva. Llegó a Santo Domingo 2026 como bicampeona nacional Open de Costa Rica, título que revalidó semanas atrás tras una destacada actuación en el Circuito Nacional de Surf 2026.

Además de su dominio en el ámbito nacional, la joven surfista ha representado al país en competencias de la World Surf League, donde continúa acumulando experiencia internacional. Desde sus categorías juveniles ha sido señalada como una de las mayores promesas del surf costarricense, una condición que ahora respalda con un título regional.



