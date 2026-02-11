¿Qué pasó con los baños en La Sabana que costaron ₡329 millones? Esto dice el Icoder

Cuatro módulos de baños se construyeron en La Sabana con una inversión de ₡329 millones en 2022.

Teletica.com preguntó al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) sobre la cantidad de módulos y si todos ya están abiertos y disponibles para el público.

"Con respecto a los baños de La Sabana, existen 5 baños en funcionamiento en este momento y cuatro que operan en eventos masivos y bajo solicitud de uso para actividades", comentó Donald Rojas, ministro de Deportes y director del Icoder.

Los cuatro que operan "en eventos masivos y bajo solicitud para actividades" son los que tuvieron un costo de ₡329 millones.

Además, el Icoder mejoró las condiciones de los baños que ya existían y estaban en uso, por lo que hay un total de nueve; de ellos, cinco siempre abiertos.



El 13 de octubre de 2022, en un comunicado de prensa del Icoder, se indicó que quienes visitaran el Parque Metropolitano La Sabana "dispondrán de cuatro nuevos módulos de servicios sanitarios".

"Desde hace algún tiempo el Icoder había diagnosticado la necesidad de construir nuevos módulos con inodoros, orinales y duchas para los deportistas y usuarios en general, porque los que operan actualmente requieren mejoras o deben ser sustituidos por completo", citó la noticia publicada en el sitio web del Icoder.

¿Dónde están ubicados los módulos?

Uno está ubicado por las canchas de béisbol, otro a un costado de la cancha de rugby, otro entre la piscina María del Milagro París y las canchas de fútbol, y otro más a un lado de las canchas de voleibol de playa.



Cada módulo consta de 43 metros cuadrados. El Icoder informó, en esa oportunidad, que "los estudios preliminares y el anteproyecto estuvieron a cargo de la Unidad de Obras del Icoder; los planos constructivos y las especificaciones técnicas fueron realizadas por el Centro de Investigación en Vivienda y Construcción del Instituto Tecnológico (CIVCO/TEC), mientras que la obra es ejecutada por Valdesol S.A., firma que se adjudicó la licitación. La inversión total en el proyecto alcanza los ₡329 millones".



